В столкновении двух иномарок на юго-западе Екатеринбурга пострадал человек

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии на Юго-западе уральской столицы. ДТП произошло на пересечении улиц Академика Бардина и Громова. По предварительной версии иномарка Nissan на повороте не пропустила Subaru.

- В столкновении двух иномарок пострадал Nissan. С сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой его госпитализировали в 36 городскую клиническую больницу.

Известно, что Nissan въехал в боковую часть корпуса Subaru. Машины получили серьезные механические повреждения. На месте работают автоинспекторы, им предстоит выяснить причину аварии.