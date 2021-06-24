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Происшествия24 июня 2021 20:00

В столкновении двух иномарок на юго-западе Екатеринбурга пострадал человек

С травмами головы его госпитализировали
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге инспекторы ДПС выясняют обстоятельства аварии на Юго-западе уральской столицы. ДТП произошло на пересечении улиц Академика Бардина и Громова. По предварительной версии иномарка Nissan на повороте не пропустила Subaru.

- В столкновении двух иномарок пострадал Nissan. С сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой его госпитализировали в 36 городскую клиническую больницу.

Известно, что Nissan въехал в боковую часть корпуса Subaru. Машины получили серьезные механические повреждения. На месте работают автоинспекторы, им предстоит выяснить причину аварии.