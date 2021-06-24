В Екатеринбурге запустили еще один сервис проката электросамокатов

Екатеринбуржцы могут забронировать разные модели самокатов Busy Fly Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге запустили еще один, третий по счету сервис проката электросамокатов - Busy Fly. Это международная компания, которая предоставляет в аренду самокаты в 40 городах мира.

Первые самокаты Busy Fly появились в Екатеринбурге вчера, 23 июня. Судя по карте в приложении, сейчас в городе уже сдаются в аренду 20 электросамокатов этой компании. Также в приложении указано, что можно забронировать разные модели самокатов.

Напомним ,что в Екатеринбурге на нескольких улицах появится выделенная полоса для самокатов.