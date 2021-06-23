В Нижнем Тагиле 64-летняя женщина потеряла 250 тысяч рублей, поверив мошенникам

После того, как «сотрудники банка» перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 64-летняя местная жительница потеряла 250 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Женщина написала заявление в полицию и пожаловалась, что ей позвонил неизвестный под видом менеджером банка и объяснил, что на ее паспортные данные кто-то оформил кредит.

Чтобы не допустить утечки информации, женщине предложили оформить кредит самостоятельно и отправить деньги на защищенные счета, что она и сделала.

- Как только деньги поступили на счет женщины, звонивший попросил назвать код из смс. Тут же владелице карты пришло уведомление о списании денежных средств на сумму 99 тысяч рублей. Через время с карты женщины списали еще 150 тысяч рублей, - сообщают в МУ МВД «Нижнетагильское».

После того, как «сотрудники банка» перестали выходить на связь, женщина поняла, что ее обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».