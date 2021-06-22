В Первоуральске водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку на самокате

Фото: ГИБДД Первоуральска

В Первоуральске водитель Mitshubishi Lancer сбил 13-летнюю девочку, которая двигалась по зебре на электросамокате. Инцидент произошел на улице Комсомольской. В столкновении школьница получила травмы, ее госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

- Предварительно установлено, что водитель, управляя автомашиной Mitshubishi Lancer, двигался по улице Комсомольской со стороны улицы Трубников в направлении улицы Корабельный, - сообщили в ГИБДД Первоуральска.

Известно, что владельцем иномарки является 43-летний местный житель. Ранее его не привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Полиция выяснила, что в момент аварии он был трезв. В отношении водителя составлены административные протоколы за невыполнение требования уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом.