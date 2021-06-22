В Нижнем Тагиле руководителя предприятия будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Прокуратура Ленинского района в Нижнем Тагиле решила восстановить трудовые права работников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить руководителя ООО «Прогресс», мужчину обвинили в том, что он не платил зарплату своим работникам. Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Следователи считают, что в 2020 году 15 сотрудников компании не получили положенных выплат на общую сумму около 1.1 миллиона рублей.

Прокуратура Ленинского района в Нижнем Тагиле решила восстановить трудовые права работников, для этого был принят весь комплекс мер реагирования.

- Ведомство направило исковые заявления в суд о взыскании в пользу работников задолженности по заработной плате, которые судом удовлетворены. На текущий момент обвиняемый перечислил работникам свыше 211 тысяч рублей в счет погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело направлено в мировой суд судебного участка № 4 Ленинского судебного района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.