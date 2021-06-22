В Свердловской области из-за коронавируса День молодежи пройдет в онлайн-формате

Трансляцию праздника можно будет посмотреть в социальных сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области из-за коронавируса День молодежи решили провести в онлайн-формате. Трансляцию праздника можно будет посмотреть на «Молодежном портале Свердловской области», в группе «Молодежь Свердловской области» в социальной сети ВКонтакте и на YouTube-канале.

- В этом году онлайн-трансляции пройдут по определенным блокам, среди которых: встречи в рамках всероссийского проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных», мероприятия муниципальных образований, расположенных на территории региона, образовательных организаций всех уровней, органов молодежного самоуправления и молодежных общественных объединений, - рассказали в департаменте информполитики города.

Отмечать День молодежи 27 июня начали по распоряжению первого Президента России Бориса Ельцина. В этот день по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, викторины, спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гуляния.