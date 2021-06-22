Из Кольцово возобновили рейсы в Турцию

Из Екатеринбурга с сегодняшнего дня снова можно улететь на отдых в Турцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновили рейсы в турецкую Анталью. Борт авиакомпании Azur Air вылетел из столицы Урала в 03:40, авиакомпании Икар - в 09:20. Следующий вылет из Екатеринбурга в Анталью на рейсе авиакомпании Royal Flight запланирован сегодня в 14:00.

- Анталья - самое популярное зарубежное направление полетов из Екатеринбурга. По итогам 2019 года пассажиропоток на направлении превысил 687 тысяч человек, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

На первых двух самолетах сегодня, 22 июня, на курорт полетели около 600 уральцев.