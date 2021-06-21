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Общество21 июня 2021 13:37

В Свердловской области продлили предупреждение о непогоде

В регионе пройдут грозы с сильным ветром
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Завтра в регионе ожидаются дожди с грозами и сильным ветром

Завтра в регионе ожидаются дожди с грозами и сильным ветром

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области спасатели МЧС продлили предупреждение о непогоде. Завтра, 22 июня, в регионе, по прогнозам синоптиков, пройдут дожди с грозами и сильным ветром до 20 метров в секунду.

- В период непогоды возможны нарушения в работе автомобильного транспорта, дорожных служб, на энергообъектах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели попросили свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения во время непогоды - не работать на высоте, воздержаться от поездок и обходить стороной деревья и металлические конструкции.

Также спасатели обратились с просьбой сообщать о происшествиях и необходимости оказания помощи по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».