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Происшествия21 июня 2021 9:55

В Нижнем Тагиле на перекрестке не поделили дорогу две легковушки

«ВАЗ 2112» не пропустил Nissan
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Фото: издание TagilCity.ru

Фото: издание TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле утром в понедельник на перекрестке проспекта Строителей и Октябрьской революции произошло ДТП с участием Nissan и «ВАЗ 2112».

Отечественный легковой автомобиль при повороте с Октябрьской Революции на проспект Строителей не пропустил иномарку, после чего произошло столкновение. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Водитель «ВАЗ 2112» по предварительной информации не уступил преимущество на дорогу Nissan. Водитель иномарки не пострадал, водителя отечественного авто госпитализировали.