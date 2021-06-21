В Свердловской области вывели новый сорт смородины

Новый сорт получил название "Пилот". Его выводили 27 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Свердловской селекционной станции садоводства в Екатеринбурге вывели новый сорт смородины, обладающий повышенной устойчивостью к засухе.

- Растение не только хорошо переносит последствия почвенной и воздушной засухи, но и дает ягоды, которые не мельчают от жары. Кроме того, плоды содержат повышенное содержание витамина С, - рассказывают ученые.

Новый сорт получил название «Пилот», выводить его начали в далеком 1994 году.

- Он универсален, может потребляться как в свежем виде, так и во всех видах переработки», - рассказала Елена Михайловна Чеботок, старший научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства, соавтор сорта черной смородины «Пилот».

Пробные экземпляры нового сорта выращивали в Свердловской и Челябинской областях, а также на Алтае. Установлено, что «Пилот» устойчив к морозам, дает большой урожай. Теперь новый сорт поступил в продажу.