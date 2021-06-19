В Екатеринбурге сгорело кафе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в субботу, 19 июня, в 10:42 на пульт дежурного МЧС поступило тревожное сообщение о пожаре в кафе, расположенном по улице Павловская.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что горит летнее кафе на площади 100 квадратных метров. Заведение общепита было на тот момент закрыто, поэтому никого из людей в нем не было.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели заметили в помещении кафе два газовых баллона, которые успели вытащить. Ровно через час после поступления тревожного вызова пожар удалось локализовать, а в полдень открытое горение было ликвидировано, после чего пожарные занялись проливкой сгоревших конструкций.

По данным пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие 6 единиц пожарной техники, а также 22 человека личного состава.