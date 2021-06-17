В Нижнем Тагиле из-за COVID-19 изменилась работа ЦГБ №1

В Нижнем Тагиле, как и в целом на Урале, снова рост числа заболевших коронавирусом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Тагиле из-за роста числа заболевших коронавирусом горожан меняется работа Центральной городской больницы №1. Теперь сюда вновь доставляют пациентов с коронавирусом.

Сейчас в стационаре больницы с 8 до 20 часов работает колл-центр, куда смогут обратиться родственники заболевших. Им предоставят всю имеющуюся информацию. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Передачи родственникам можно приносить с 10 до 11 и с 17 до 18 часов. Заходить в учреждение следует со стороны «Чистого приемника». Также на официальном сайте ЦГКБ №1 есть кнопка обратной связи, ответ по которой дадут в течение суток.