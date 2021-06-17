Дождь в Свердловской области будет идти почти все выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Свердловской области в ближайшие три дня. Согласно прогнозам, пятница и выходные будут дождливыми, но теплыми.

Завтра, 18 июня, небольшой дождь и гроза пройдут местами. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +13 градусов, днем от +16 до +21 градусов.

В субботу, 19 июня, ночь преимущественно пройдет без осадков с температурой воздуха от +6 до +11 градусов. Днем потеплеет до +18 - +23 градусов.

В воскресенье, 20 июня, ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов, при этом синоптики обещают кратковременный дождь. Днем будет значительно теплее – воздух прогреется до +18,+28 градусов. Осадков преимущественно не ожидается.

Все три дня в регионе будет сильный вечер с порывами от 15 до 17 метров в секунду.