В УрФУ могут перестать выдавать выпускникам дипломы

В вузе обсуждают возможность отказаться от распечатанного документа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском Федеральном университете могут перестать выдавать выпускникам бумажные дипломы. В вузе обсуждают возможность отказаться от распечатанного документа, заменив его на цифровую запись в реестре.

- УрФУ стал одним из пяти российских вузов, которые могут в ближайшее время отказаться от бумажных документов об образовании, - рассказали в пресс-службе вуза.

Сейчас готовится соответствующее постановление правительства. В УрФУ отметили, что пока на федеральном портале проектов нормативных правовых актов за эксперимент с дипломами никто не проголосовал, зато 29 человек выступили против.

По данным УрФУ, в эксперименте также примут участие питерский политех Петра, Российский университет транспорта, Бауманка и Тольяттинский госуниверситет.