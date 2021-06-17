В УрФУ могут перестать выдавать выпускникам дипломы

В вузе обсуждают возможность отказаться от распечатанного документа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Уральском Федеральном университете могут перестать выдавать выпускникам бумажные дипломы. В вузе обсуждают возможность отказаться от распечатанного документа, заменив его на цифровую запись в реестре.
- УрФУ стал одним из пяти российских вузов, которые могут в ближайшее время отказаться от бумажных документов об образовании, - рассказали в пресс-службе вуза.
Сейчас готовится соответствующее постановление правительства. В УрФУ отметили, что пока на федеральном портале проектов нормативных правовых актов за эксперимент с дипломами никто не проголосовал, зато 29 человек выступили против.
По данным УрФУ, в эксперименте также примут участие питерский политех Петра, Российский университет транспорта, Бауманка и Тольяттинский госуниверситет.