В Екатеринбурге два мальчика на электросамокате пострадали, столкнувшись с машиной

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге, на улице Суходольская, напротив дома № 46 накануне днем, 15 июня, два мальчика на электросамокате пострадали, столкнувшись с машиной. Дети катались вдалеке от дома без разрешения родителей и по их словам, не посмотрели по сторонам.

- Водитель автомашины «Тойота RAV 4» на не регулируемом перекрестке ул. Суходольская-Лиственная при повороте налево на ул. Листвиная допустила столкновение с транспортным средством KUGOO Max Speed, которое приводится в движения с помощью электро-двигателя мощностью 500 Вт, который двигался по тротуару вдоль ул. Суходольская, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Водитель электросамоката – семилетний мальчик, получил ушиб правого колена, его 10-летний пассажир ушиб подбородка, правого плеча, правого бедра и правого локтя.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем «Тойоты RAV 4» находилась 37- летняя женщина, имеющая стаж управления 20 лет, к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения ранее привлекалась 10 раз.

В Госавтоинспекции напоминают, что водитель при повороте налево обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам. Родителям необходимо постоянно напоминать детям о соблюдении Правил дорожного движения.