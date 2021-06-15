Отказали в виде на жительство: в Екатеринбурге мигранты пожаловались в прокуратуру и ФСБ

Гастарбайтеры обратились к юристу, который от их имени написал жалобы в ведомства Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге несколько мигрантов пожаловались на то, что им незаконно отказали в выдаче вида на жительство.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал юрист Евгений Васенин. По его словам, гастарбайтеров, которые считают, что им незаконно отказали в услуге, четверо. У каждого из них история примерно одинаковая.

Они записалась на получение вида на жительства через Госуслуги. После этого мигрантам пришло соответствующее оповещение. Для того, чтобы подать документы на получение вида на жительство, гастарбайтеры пришли в дополнительный офис Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области. Но там, по словам Евгения Васенина, гастарбайтерам отказали.

- Им начали говорить, что у них неправильный талон и вообще они записались неверно, так как плохо знают русский язык. В общем, под разными предлогами отказали в получении услуги, которую наше государство предоставляет бесплатно. Кстати, в этом же здании на втором этаже находится унитарное предприятие, которое занимается подачей документов для получения вида на жительство. Один из моих клиентов сходил в эту фирму. Там за эту услугу с него попросили 30 тысяч рублей. Конечно, напрямую мигрантам обращаться туда никто не говорил, но завуалировано это выглядело именно так, - рассказал юрист.

Евгений Васенин считает, что в Управлении по вопросам миграции права гастарбайтеров были грубо нарушены и им незаконно отказали в услуге. В связи с этим юрист от имени мигрантов написал обращения в прокуратуру, ГУ МВД, а также в УФСБ по Свердловской области.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к руководителю пресс-службы свердловского полицейского главка Валерию Горелых.

- Руководитель Управления по вопросам миграции свердловского главка МВД полковник полиции Ольга Петрова достаточно опытный и принципиальный офицер. Как только поступит жалоба в ее службу, в обязательном порядке будет назначена проверка изложенных фактов на предмет соответствия действительности. Если информация о каких-либо допущенных нарушениях подтвердится, будут приняты адекватные меры реагирования, - отметил полковник Горелых.