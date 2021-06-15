Евгений Куйвашев призвал уральцев не жечь сухую траву и пух

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона после нескольких крупных пожаров, которые произошли в минувшие выходные в Екатеринбурге и других городах. По словам Евгения Куйвашева, сейчас уральцам нужно быть особенно внимательными, поскольку стоит сухая и жаркая погода. Горят дома, парки, заброшенные здания.

- По данным МЧС, больше 80 процентов пожаров в населенных пунктах произошли по вине поджигателей пуха и сухой травы. Пух хорошо и быстро горит, огонь распространяется молниеносно. Под угрозой жизни людей, - сообщает глава региона в своем Instagram.

Также губернатор отметил, что за умышленные поджоги предустмотрела уголовная ответственность. А если в этом уличат подростоков, то наказание понесут родители. Также Евгений Куйвашев отдельно обратился к курильщикам и призвал их не бросать окурки на газоны и тротуары.