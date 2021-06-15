В Екатеринбурге на месяц закроют движение в переулке Механическом

На время закрытия движение будет направлено по улицам Стачек, Войкова и переулку Ристланда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге энергетики перекроют движение транспорта по Механическому переулку. С 19 июля по 28 августа на участке от улиц Войкова до Каширской будут проводить строительство теплотрассы.

- Работы проведет акционерное общество «Екатеринбургская теплосетевая компания». На время закрытия движение транспорта будет направлено по улицам Стачек, Войкова и переулку Ристланда, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Строители просят горожан с понимаем отнестись к принимаемым мерам. Водителям и пешеходам советуют обращать внимание на установленные знаки и указатели и заранее спланировать маршрут передвижения.

Также в администрации напоминают, что карта дорожных перекрытий, действующих на территории города, опубликована на официальном портале уральской столицы.