Реконструкция ждет также мост на Малышева и улицу Горького Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге набережную планируют продлить до парка Маяковского. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев после обхода вместе с мэром города Алексеем Орловым Исторического сквера и площадки вокруг строящейся ледовой арены. Благоустроить набережную планируют к 300-летию Екатеринбурга и Всемирным студенческим играм 2023 года.

- Обновленная красивая набережная Исети, которая вырисовывается в центре, должна в таком же виде «дойти» до парка Маяковского. Нужны тоннели под мостами, архитектурные решения по пешеходным мостам, их расширение и так далее, - рассказал Евгений Куйвашев.

От проспекта Ленина до улицы Малышева отремонтируют тротуары, приведут в порядок газоны, лестницы и заменят скамейки. Реконструкция ждет также мост на Малышева и улицу Горького.