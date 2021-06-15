Реконструкцию моста на Малышева начнут в 2024 году

Реконструкцию моста на Малышева планируют начать через три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге обсудили планируемую реконструкцию моста через Исеть на улице Малышева. Планируется, что будет проложен туннель и два пешеходных моста, которые свяжут противоположные берега Исети. Кроме того, по замыслам архитекторов, ширина проезжей части путепровода будет расширена с 10 до 14 метров.

- Это позволит во многом увеличить пропускную способность участка улично-дорожной сети, избавив его от эффекта «бутылочного горлышка, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Председатель Комитета благоустройства администрации Тамара Благодаткова отметила, что существующий каменный мост является объектом культурного наследия федерального значения и остро нуждается в реставрации.

Реконструкцию моста планируют начать через три года - в 2024 году.