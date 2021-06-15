В Екатеринбурге увеличилось количество ДТП с мотоциклистами

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД отметили увеличение количества ДТП с мотоциклистами. Только за минувшие сутки зарегистрированы две аварии с их участием. Так, накануне вечером на Ленина, 70 водитель «Сузуки GSX 1300R» не уследил за дорогой и опрокинул мотоцикл. С вывихом стопы и ссадинами его доставили в 36 городскую больницу.

Еще одно ДТП произошло на Академика Сахарова, 107. Здесь автобус «Исудзу» столкнулся с мотоциклом «GR2 Enduro Optimum», не пропустив его. 32-летний водитель байка с переломом левого бедра госпитализирован в больницу.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

- Госавтоинспекция обращается к автомобилистам с просьбой относиться с уважением к водителям мототранспорта, так как мотоцикл отличается от автомобиля, как по управляемости, так и по поведению на дороге, - обратились к горожанам в ГИБДД Екатеринбурга. - Также обращаем внимание водителей мототранспорта, что мотоцикл является транспортом повышенной опасности. Советуем своевременно и четко подавать предупредительные сигналы перед маневрированием, умело и обдуманно пользоваться скоростными возможностями мотоцикла и в обязательном порядке использовать защитную экипировку.

С начала 2021 года в Екатеринбурге произошло 29 ДТП с участием мототранспорта. В них 1 человек погиб, 31 – травмирован. Мотоциклисты становятся виновниками аварий, превышая скорость, не соблюдая очередность проезда и неправильно выбирая дистанцию. Автомобилисты же сталкиваются с байкерами при перестроении или повороте.

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