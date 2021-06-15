Фото: пресс-служба Свердловского отделения Российского экологического общества

Около аэропорта Кольцово ликвидировали три несанкционированные свалки. Убрали отходы только спустя полгода после того, как активисты Свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) отправляли жалобы на нее в различные инстанции.

- Это очень опасно, так как мусор привлекает большое количество птиц, которые несут непосредственную угрозу безопасности перелетов. Все это время мы держали ситуацию на контроле, активисты регулярно выезжали на территорию, - рассказал председатель Свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.

Фото: пресс-служба Свердловского отделения Российского экологического общества

Отходы убирали, но со временем мусор снова накапливался. В марте активисты вновь обнаружили свалку в 700 метрах от Арамильского тракта. После этого специалисты надзорных ведомств выяснили, что земельные участки, на которых были обнаружены кучи мусора, принадлежат акционерному обществу «Амос-Групп». Компания выплатила штраф и выкопала траншеи, чтобы не допустить проезд транспорта и повторное захламление территории.