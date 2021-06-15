Под Сысертью водитель на Lada Largus врезался в столб и погиб

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 179 километре трассы «подъезд к Екатеринбургу от М5 Урал» накануне ночью, 14 июня, произошло смертельное ДТП. Водитель на Lada Largus врезался в столб и погиб.

- Водитель автомашины Lada Largus - мужчина 1981 г.р., допустил выезд на правую обочину и наезд на столб искусственного освещения. Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель имел стаж управления транспортными средствами 13 лет, у него имеется 60 штрафов за различные нарушения ПДД, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Также в аварии пострадали двое мужчин 1984 и 1985 года рождения - пассажиры Lada Largus. Их госпитализировали в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Специалисты проведут различные экспертизы, в том числе позволяющую установить в каком состоянии водитель управлял автомобилем – был ли он трезв в момент ДТП.