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Общество12 июня 2021 18:18

На подъезде к мосту через Тагильский пруд положили первый асфальт

Строительство объекта выходит на новый уровень
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Строительство моста через Тагильский пруд переходит на новый этап. На подъезде к объекту со стороны пересечения Уральского и Октябрьского проспектов положили первый слой свежего асфальта. Работы проводит МУП «Тагилдорстрой», которая является одним из подрядчиков.

- Мы только что уложили первые квадратные метры асфальтобетонной смеси. Новый этап строительства стартовал, - отметил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. – в ближайшее время здесь предстоит уложить порядка 800 тонн асфальта».

Помимо этого, строители активно продолжают работать с надвижкой мостового перехода. Недавно подрядчики продвинулись еще на 60 метров, тем самым полотно инженерного сооружения было доведено до шестой опоры. Полным ходом ведутся работы на путепроводах через Свердловское шоссе и железнодорожные пути.