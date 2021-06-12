На подъезде к мосту через Тагильский пруд положили первый асфальт

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Строительство моста через Тагильский пруд переходит на новый этап. На подъезде к объекту со стороны пересечения Уральского и Октябрьского проспектов положили первый слой свежего асфальта. Работы проводит МУП «Тагилдорстрой», которая является одним из подрядчиков.

- Мы только что уложили первые квадратные метры асфальтобетонной смеси. Новый этап строительства стартовал, - отметил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. – в ближайшее время здесь предстоит уложить порядка 800 тонн асфальта».

Помимо этого, строители активно продолжают работать с надвижкой мостового перехода. Недавно подрядчики продвинулись еще на 60 метров, тем самым полотно инженерного сооружения было доведено до шестой опоры. Полным ходом ведутся работы на путепроводах через Свердловское шоссе и железнодорожные пути.