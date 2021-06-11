В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что на место происшествия уже выехал участковый.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На Уралмаше покупатель раскидал по магазину тараканов. Инцидент произошел днем 11 июня в торговой токе на улице Баумана. По словам очевидцев, насекомых принес неизвестный покупатель. Тараканы быстро расползлись по фруктам и овощам.
- Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы. Сегодня в магазине будет проведена экстренная дезинсекция, - сообщили в X5 Retail Group.
В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что на место происшествия уже выехал участковый.
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