В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что на место происшествия уже выехал участковый. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Уралмаше покупатель раскидал по магазину тараканов. Инцидент произошел днем 11 июня в торговой токе на улице Баумана. По словам очевидцев, насекомых принес неизвестный покупатель. Тараканы быстро расползлись по фруктам и овощам.

- Сразу после происшествия на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Фрукты и овощи, на которые был брошен пакет, были утилизированы. Сегодня в магазине будет проведена экстренная дезинсекция, - сообщили в X5 Retail Group.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пояснили, что на место происшествия уже выехал участковый.

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