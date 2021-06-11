На «Ночи музыки» установят 200 мусорных контейнеров и 180 туалетов

Во время фестиваля комитет благоустройства администрации Екатеринбурга будет наводить порядок в городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через две недели в Екатеринбурге пройдет самый ожидаемый в городе фестиваль - Ural Music Night. Ожидается, что на мероприятии соберется несколько тысяч людей, поэтому организаторы заранее продумывают все меры безопасности и удобства. Так, на крупных площадках фестиваля установят 200 мусорных контейнеров и 180 мобильных туалетов, в том числе для людей с ОВЗ. Кроме того, будет увеличено количество сотрудников ЧОП и обсуждаеся возможность частичного перекрытия дорожного движения на Проспекте Ленина.

- Ни для кого не секрет, что Ночь Музыки делает весь город. Поддержку мы ощущаем и от административных городских служб, и от представителей бизнеса и от горожан, которые ответственно относятся к чистоте и безопасности на фестивале, - рассказал директор Ural Music Night Евгений Горенбург. - Роспотребнадзор будет проводить замеры звука: нам важно, чтобы уровень не превышал допустимый.

Также мероприятие пройдет при соблюдении всех актуальных рекомендаций Роспотребнадзора. Во время фестиваля комитет благоустройства Администрации Екатеринбурга будет наводить порядок в городе, чтобы утром после фестиваля все улицы были чистыми.