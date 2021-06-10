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Общество10 июня 2021 12:10

В Екатеринбурге отреставрируют здание театрального института

На ремонт готовы потратить 8 миллионов 304 тысячи рублей
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: 2gis.ru

Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге отреставрируют историческое здание театрального института на Вайнера, 2 - Антона Валека, 11. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На ремонт готовы потратить 8 миллионов 304 тысячи рублей - это начальная стоимость контракта.

Подрядчик должен будет подготовить проект и провести госэкспертизу для сохранения здания. Работу должны будут закончить не позднее 13 декабря 2021 года.

Отметим, что Екатеринбургский театральный институт занимал это здание с 1985 года. До этого здесь располагались студенты Свердловского государственного педагогического института, школа и женская гимназия.