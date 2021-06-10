В Академическом в ДТП пострадала четырехлетняя девочка

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом сегодня, 10 июня, рано утром у дома № 51 по улице Академика Сахарова в ДТП пострадала четырехлетняя девочка. Бабушка везла ребенка в садик, когда в ее машину влетела «Лада Калина». Автомобиль с женщиной и девочкой отбросило на стоящую «Дэу Нексия».

- Водитель автомашины «Лада Калина» находясь на дублере начал движение влево и допустил столкновение с автомашиной «Дэу Матиз», которая двигалась по дублеру со стороны ул. Вильгельма де Геннина в сторону ул. Мехренцева, после чего транспортное средство «Дэу Матиз» отбросило на стоящий справа автомобиль «Дэу Нексия», - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

«Дэу Матиз» получил сильные повреждения. Малышка сидела в машине в детском кресле, поэтому, к счастью, серьезных травм не получила. Медики диагностировали у нее ушибы.

По данным ГИБДД, за рулем «Дэу Матиз» находилась 51- летняя женщина. «Ладой Калиной» управлял 45 - летний водитель, имеющий стаж управления 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался пять раз. Он рассказал, что не убедился в совершении маневра при выезде с прилегающей территории.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, выбирать безопасную скорость движения и дистанцию до впереди движущихся автомобилей, а также не совершать необдуманных маневров.