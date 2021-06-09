В Екатеринбурге 60-летний автоюрист похитил у своего знакомого 870 тысяч рублей

В полиции возбудили дело о мошенничестве в крупном размере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 60-летнего автоюриста обвинили в мошенничестве. Следователи считают, что он похитил у своего знакомого 870 тысяч рублей, которые были получены по ложному договору уступки прав требования или иного имущества. Установлено, что мужчина предложил своему товарищу инвестировать его деятельность.

- К примеру, он подготовил подложный договор, в котором использовал искаженные данные своего бывшего доверителя. По договору клиент одной из страховых компаний уступал право требования страхового возмещения за вознаграждение в 350 тысяч рублей, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Мошенник убедил его, что, вложив эти деньги, он сможет увеличить свою прибыль почти в два раза. Потерпевший согласился и передал обвиняемому требуемую сумму. После чего он передал ему еще около 500 тысяч рублей.

Автоюрист еще два года обещал своему знакомому, что вернет деньги с процентами. Однако он и не собирался возвращать долг. В конце концов юрист просто перестал выходить на связь и потерпевший, поняв, что его обманули, обратился в полицию.

В полиции возбудили дело о мошенничестве в крупном размере. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.