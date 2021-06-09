Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июня 2021 15:04

Реконструкцию школы в поселке Северка закончат осенью

Учебное заведение последний раз ремонтировали в 1961 году
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школа будет рассчитана на 450 учеников

Школа будет рассчитана на 450 учеников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию школы № 179 в поселке Северка для 450 школьников, закончат осенью. В новом здании ребята будут учиться с октября. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Будут новые классы, пищеблок, актовый зал, библиотека. Также займёмся старым стадионом, будем делать новое спортивное ядро, - написал мэр на своей странице в Instagram.

На реконструкцию школы бюджета Екатеринбурга выделили 110 миллионов рублей

На реконструкцию школы бюджета Екатеринбурга выделили 110 миллионов рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебное заведение последний раз ремонтировали в 1961 году. На реконструкцию школы бюджета Екатеринбурга выделили 110 миллионов рублей.

Также Алексей Орлов отметил, что в поселке планируют снизить стоимость проезда с 60 до 28 рублей.

Последний раз школу ремонтировали в 1961 году

Последний раз школу ремонтировали в 1961 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ