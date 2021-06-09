Реконструкцию школы в поселке Северка закончат осенью

Школа будет рассчитана на 450 учеников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию школы № 179 в поселке Северка для 450 школьников, закончат осенью. В новом здании ребята будут учиться с октября. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Будут новые классы, пищеблок, актовый зал, библиотека. Также займёмся старым стадионом, будем делать новое спортивное ядро, - написал мэр на своей странице в Instagram.

На реконструкцию школы бюджета Екатеринбурга выделили 110 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебное заведение последний раз ремонтировали в 1961 году. На реконструкцию школы бюджета Екатеринбурга выделили 110 миллионов рублей.

Также Алексей Орлов отметил, что в поселке планируют снизить стоимость проезда с 60 до 28 рублей.