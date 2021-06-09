В Нижнем Тагиле после дорожного конфликта между водителями завели уголовное дело

Фото: МУ МВД России "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле в минувшую субботу, 5 июня, на Черноисточинском шоссе в районе автозаправок произошел дорожный конфликт. Мужчина вышел из ГАЗели и ударил водителя KIA по голове.

- В полицию поступило сообщение из городской больницы о госпитализации с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма 57-летнего мужчины, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». Пострадавший мужчина находился за рулем KIA, вместе с ним в машине ехала супруга, когда, по словам женщины, их подрезала грузовая ГАЗель. Мужчина догнал водителя и, рассчитывая поговорить, остановил машину перед ним.

Сам пострадавший при общении с полицейскими пояснил, что плохо помнит, что произошло. Силовики опросили 29-летнего водителя отечественного фургона. Он признался, что действительно ударил водителя KIA, однако при этом он заявил, что это водитель иномарки подрезал его, а затем толкнул.

Сейчас сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить обстоятельства инцидента. Кроме того, заведено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).