Во время Ural Music Night откроют семь площадок электронной музыки

Фото: пресс-служба Ural Music Night

Ural Music Night сможет порадовать любителей электронной музыки. Организаторы фестиваля анонсировали открытие семи площадок для ценителей подобного жанра. Например, в Maccheroni прозвучит современная музыка в исполнении русскоговорящих исполнителей. Аппаратуру выставят так, чтобы каждый желающий мог наблюдать за выступлением диджеев с минимального расстояния.

- Восемь диджеев и электронных музыкантов «Русской кибернетики», каждый в своей стилистике расскажет об актуальном звучании российской клубной сцены в 60-минутных DJ-сетах, - отмечают организаторы.

Площадки откроют в следующих местах: двор ГСЦИ, ресторан «Maccheroni», Дом Маклецкого, камерный зал «ЧаЩа», Двор Дома Метенкова, The Roof в Музее истории Екатеринбурга, гастробар МОМО.

- Слышал, что в Екатеринбурге серьезная музыкальная сцена – много интересного происходит, поэтому рассчитываем, что уральская аудитория встретит нас тепло. Планируем хорошо провести время и завести новых друзей - делится ожиданиями Тимур Митронин (Djinn City / Казань).