В Екатеринбурге женщина зарезала знакомого на алкогольном застолье

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге будут судить 31-летнюю местную жительницу, которая зарезала своего знакомого. Следователи считают, что в ночь на 5 июня она находилась в гостях на улице Расточной, вместе с товарищами пара распивала алкоголь. В какой-то момент женщина поссорилась с 44-летним мужчиной, ее сожитель пытался разнять конфликтующих, но в этот момент она схватила нож и нанесла своему оппоненту несколько ударов, оказавшихся смертельными.

- Обвиняемая никуда не скрывалась, однако нож, с помощью которого было совершено преступление, представителям следственно-оперативной группы пришлось поискать, так как он уже был выброшен на улицу, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

В полиции отметили, что изначально вину на себя пытался взять сожитель женщины. Однако оперативники сразу заметили вспыльчивый характер женщины, кроме того, она хорошо знакома местным полицейским: ранее она привлекалась к уголовной ответственности за грабежи, а настоящее время в отношении неё расследуется дело о хищении телефона.