В Екатеринбурге водитель ВАЗ-2112 влетел в хлебный ларек

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель отечественного ВАЗ-2112 влетел в хлебный ларек на бульваре Денисова-Уральского. Инцидент произошел недалеко от дома № 13. В аварии чудом обошлось без пострадавших среди пешеходов.

- Водитель допустил наезд на киоск. Причины происшествия выясняются, мужчину за рулем авто доставили в больницу. Позже выяснилось, что он не получил никаких травм, - отметили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, накануне ночью на ЕКАД произошла серьезная авария со смертельным исходом. Владелец Opel сбил выбежавшего на дорогу лося. От удара животное рухнуло на встречный BMW X3, 33-летний водитель внедорожника скончался на месте.