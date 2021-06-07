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Общество7 июня 2021 7:09

Синоптики прогнозируют похолодание в Свердловской области

Температура воздуха снизится завтра, во вторник
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Местами в регионе ожидаются дожди

Местами в регионе ожидаются дожди

Фото: Алина СУРИНА

Синоптики Уральского гидрометцентра пообещали похолодание в Свердловской области. Сегодня, 7 июня воздух прогреется днем до +28 градусов, но уже завтра столбики термометров покажут на восемь градусов ниже. Синоптики прогнозируют, что вторник, 8 июня температура воздуха не поднимется выше +20 градусов.

В среду, 9 июня, по данным синоптиков, погода в Свердловской области практически не изменится. Также, согласно прогнозам, первые три рабочих дня местами пройдут дожди.