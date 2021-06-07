Пьяного водителя привлекли к административной ответственности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Ботанике накануне вечером в лобовом ДТП пострадала 20-летняя пассажирка Chevrolet Cruze. Девушку госпитализировали в ГКБ №36. В машину, в которой она ехала, влетел пьяный водитель на Mitsubishi Colt.
- В 20:40 по адресу: Самоцветный бульвар, 5 водитель Mitsubishi Colt двигаясь по бульвару Самоцветный со стороны ул. Родонитовая в сторону ул. Шварца допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с Chevrolet Cruze, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Водитель Mitsubishi Colt не только был пьян, но и ехал без прав. Мужчину привлекли к административной ответственности.
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