Число смертей от коронавируса в Свердловской области достигло 3,5 тысяч

За сутки зарегистрировали еще 106 подтвержденных диагнозов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области число смертей от ковида уже достигло 3,5 тысяч человек. Это данные регионального оперативного штаба на 6 июня. Как сообщили там, за последние сутки от коронавируса умерли еще 11 человек. Также есть люди, которые находятся в реанимациях и подключены к аппарату ИВЛ.

- Состояние 229 госпитализированных оценивается как тяжелое, 119 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 90 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 365. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - отметили в оперштабе Свердловской области.

За сутки зарегистрировали еще 106 подтвержденных диагнозов. Итого с начала пандемии число зараженых достигает 89 886 человек. Полностью справились с болезнь – 83 787, из них 101 человек выписан за последние сутки.