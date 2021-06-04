В Байкалово неизвестные вырубили несколько сосен на сотни тысяч рублей

«Байкаловскому лесничеству» причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкаловском районе неизвестные спилили несколько сосен на сотни тысяч рублей. Факт незаконной вырубки зафиксировала местная прокуратура во время проверки исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования. Во время осмотра выяснилось, что кто-то срубил пять деревьев.

- В результате незаконной рубки ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка, совершенная в крупном размере» после обращения ведомства. Его расследование находится на контроле прокуратуры района.