Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 17:30

В Байкалово неизвестные вырубили несколько сосен на сотни тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка, совершенная в крупном размере»
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Байкаловскому лесничеству» причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей

«Байкаловскому лесничеству» причинен ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Байкаловском районе неизвестные спилили несколько сосен на сотни тысяч рублей. Факт незаконной вырубки зафиксировала местная прокуратура во время проверки исполнения законодательства в сфере охраны окружающей среды и лесопользования. Во время осмотра выяснилось, что кто-то срубил пять деревьев.

- В результате незаконной рубки ГКУ Свердловской области «Байкаловское лесничество» причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 120 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка, совершенная в крупном размере» после обращения ведомства. Его расследование находится на контроле прокуратуры района.