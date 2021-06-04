В Екатеринбурге высокопоставленного полицейского задержали при получении миллиона рублей

Силовика задержали в момент получения денег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Екатеринбурге на заместителя начальника одного из отделов полиции завели уголовное дело. По версии следствия, он вымогал у екатеринбуржца около миллиона рублей, угрожая обнародовать интимное видео с его участием. Также уголовное дело завели на адвоката, который стал посредником при передаче взятки.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, 14 мая трое полицейских уличили 55-летнего мужчину в хранении и употреблении наркотиков. Запрещенные вещества изъяли, а еще в ходе обыска на компьютере жертвы силовики нашли пикантные видео с его участием.

- Вместо того, чтобы возбудить уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, полицейские предложили мужчине «сделку на миллион». В обмен на деньги они пообещали не обнародовать полученное ими видео и не возбуждать уголовное дело, - рассказал «КП» собеседник в силовых структурах.

Как выяснилось позже, взятка предназначалась для высокопоставленного полицейского. Мужчина был должен передать деньги «наличкой» через посредника. Им стал действующий адвокат. Большая часть взятки (750 тысяч рублей) должна была уйти высокопоставленному силовику, а оставшиеся деньги предназначались адвокату.

3 июня при попытке получения денег полицейского и адвоката задержали сотрудники ФСБ. СК возбудил на силовика уголовное дело о получении взятки в крупном размере, а на адвоката завели дело за посредничество во взяточничестве. Полицейские, проводившие обыск в квартире пострадавшего, пока не установлены.

Вот как произошедшее прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- Подозреваемый на период разбирательства отстранен от исполнения служебных обязанностей и помещен под стражу в изолятор временного содержания. По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, - отметил полковник Горелых.