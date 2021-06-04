В Екатеринбурге малыш вылез в окно на восьмом этаже и сел на кондиционер, пока его мама-наркоманка спала

Дети были без присмотра, потому что женщина спала, употребив наркотики. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

На днях на одной из улиц Екатеринбурга прохожие стали свидетелями страшного зрелища - на восьмом этаже высотки 2-летний мальчик сидел на кондиционере, закрепленном на наружной стене. К счастью, малыш не упал. Посидел немного и уполз назад в свою квартиру через открытое окно. Но случившееся встревожило не только прохожих, но и сотрудников полиции, которые сразу же наведались проверить семью малыша. Оказалось, дети в доме были предоставлены сами себе потому, что их мама приняла наркотик и лежала в бессознательном состоянии на кровати.

- В результате 2-летний мальчик забрался на подоконник, открыл окно и залез на кондиционер, закрепленный на наружной стене, - уточняют в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - После того как данный факт был установлен, полицейские изъяли малышей у горе-матери и передали их под временную опеку бабушке.

Также сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Женщине грозит до трех лет лишения свободы. В полиции отмечают, что подобное отношение к детям со стороны родителей - не редкость. В связи с этим сейчас в городе проводится проверка неблагополучных семей.

- Профилактическое мероприятие «Защита» организовано полицейскими в целях предупреждения преступных посягательств на несовершеннолетних, выявления лиц, совершающих противоправные действия в отношении детей, в том числе родителей, законных представителей, иных членов их семей, - добавили в ведомстве.