Организаторы «Ночи музыки» рассказали, на каких площадках ждут любителей классической музыки

Уральцы смогут послушать академическую музыку, оперу и неоклассику Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы «Ночи музыки» рассказали, на каких площадках 25 июня ждут любителей классической музыки. Уральцы смогут послушать во время фестиваля академическую музыку, оперу и неоклассику.

В большой зале Дома Кино будет расположена сцена Accademia elegante – музыка для гурманов, сохраняющих традиции российских и европейских салонов. Шедевры ансамблевой музыки, звучание трио и квартетов.

На площадке перед Свердловским музыкальным училищем им. П. И. Чайковского выступят победители фестиваля «Всемирный день балалайки на Урале», который проходил с 19 по 24 июня в нашем регионе.

На «Коляда plays music», где объединились два крупнейших фестиваля, зрителей ждут игры на свежем воздухе с актерами «Коляда Театра», гостями и участниками «Коляда plays», победителями «Всемирного дня балалайки» и духовыми ансамблями от Уральской специальной музыкальной школы.

На площадке в Свердловском мужском хоровом колледже «Новая музыка в зале с витражами» можно будет погрузиться в мир необычных ритмов и созвучий современной академической музыки. На сцену выйдут Алина Ежакова, Алексей Потапов, InterText и группа Лилия.

Екатеринбургский Дом музыки во время Ural Music Night представит зрителям сцену «NEOклассика». Здесь будут представлены лучшие образцы неоклассических композиций в исполнении лучших исполнителей не только нашего города, но и страны. За роялем этим вечером: Андрей Дубов, Михаил Фомин, Денис Стельмах и Иван Кощеев.

Самая продолжительная по времени из академических программ пройдет в Большом зале Уральской специальной музыкальной школы (колледжа). Здесь прозвучат фортепианные и ансамблевые шедевры, представляющие различные направления академической музыки. В центре внимания будет роскошный рояль GROTRIAN-STEINWEG, звучащий соло и в диалогах со струнными и духовыми инструментами.

Две самые крупные площадки с классической музыкой будут на Площади 1905 года, где «Урал Опера Балет» сыграют юбилейный спектакль «Травиата» и территория перед зданием УрФУ на Ленина, 51, где впервые исполнят «Арии с балкона».