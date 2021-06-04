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Общество4 июня 2021 7:34

В центре Екатеринбурга водители встали в пробку из-за сломанного светофора

Чинить его выехали специалисты Центра организации движения
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В центре Екатеринбурга водители встали в пробку из-за сломанного светофора на перекрестке Ленина и улицы Карла Либкнехта. Судя по Яндекс.Картам движение затруднено от улицы Репина до 8 марта и от Плотинки до Красноармейской в сторону Восточной. По Карла Либкнехта затор образовался в обе стороны.

- Заявка поступила. Бригада выехала, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Центре организации движения.

Сколько времени займет ремонт светофора пока неизвестно, так как это зависит от причины поломки.