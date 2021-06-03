В Екатеринбурге в автобусе № 70 подрались пассажир и водитель

Фото: паблик Вконтакте "Инцидент"

В Екатеринбурге в автобусе, следующем по маршруту № 70, произошла драка между пассажиром и водителем. Мужчине, который зашел в общественный транспорт, не понравилось, что в салоне отсутствует кондуктор. Это и стало поводом для конфликта. Сообщает паблик Вконтакте «Инцидент».

- Пассажир подошел к водительскому сидению и бросил ему в лицо деньги. После этого водитель в гневе набросился на него. Остальные люди, ехавшие по маршруту, призвали их решать конфликт вне автобуса. При этом драка попала на видео очевидцев, - сообщают свидетели.

В УМВД по Екатеринбургу заявили, что сообщений о драке на данном маршруте в полицию не поступало. Но участники конфликта могут обратиться в ближайший отдел внутренних дел, чтобы разобраться в ситуации.