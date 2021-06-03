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Общество3 июня 2021 14:23

В Екатеринбурге очистят от надписей Шарташские каменные палатки

Гранитные скалы будут отмывать юные геологи
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Гранитные скалы будут отмывать участники геологических кружков

Гранитные скалы будут отмывать участники геологических кружков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в преддверии Дня эколога и в рамках подготовки к XIII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов очистят от надписей каменные палатки в Шарташском лемопарке. Гранитные скалы будут отмывать участники геологических кружков Свердловской области под руководством специалистов Уральского государственного горного университета.

- Одним из 11 соревновательных направлений на предстоящей олимпиаде для юных геологов является описание геологического памятника. В качестве знакового объекта команда геологов из Свердловской области выбрала гранитные скалы, получившие название «каменные палатки», которые в разное время посещали знаменитые естествоиспытатели из Европы и делегаты двух всемирных геологических конгрессов, - рассказали в пресс-службе пресс-службы УГГУ.

Очистка скал от надписей, не имеющих исторической ценности, станет частью исследовательской работы юных геологов.