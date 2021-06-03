В Екатеринбурге пьяный водитель влетел в ограждение, угоняя от гаишников

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге накануне ранним утром, 2 июня пьяный водитель на каршеринговой машине Hyundai Solaris влетел в ограждение, угоняя от гаишников. Инспекторы начали погоню за автомобилем в районе перекрестка Бабушкина - Стачек, обратив внимание на то, как мужчина извинил траекторию движения, заметив машину ДПС.

- На законное требование сотрудников полиции об остановке, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Было начато преследование, в ходе которого, двигаясь по улице Стачек со стороны улицы Краснофлоцев, водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Вместе с 32 -летним мужчиной в салоне автомобиля находилась 23-летняя девушка. Автомобиль в прокат был оформлен на нее. После ДТП ее госпитализировали с травмой головы и ноги. Кроме того, она также имела признаки опьянения.

Водитель, по данным ГИБДД, имеет стаж вождения всего два месяца. После случившегося за руль он не сможет теперь сесть от полутора до двух лет, так как в отношении него возбуждено несколько административных дел - за управление автомашиной в состоянии опьянении и управление без ремня безопасности. Кроме того ему придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Также решается вопрос о привлечении к административной ответственности пострадавшей девушки, так как она передала руль пьяному человеку.

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