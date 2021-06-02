В Екатеринбурге транспортные полицейские нашли в одной из квартир целую нарколабораторию

Фото: управление на транспорте МВД России по УрФО

В Екатеринбурге транспортные полицейские задержали на ж/д вокзале 49-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра у него обнаружили два пакета с порошком общим весом почти один килограмм. Экспертиза определила, что вещества относятся к синтетической «запрещенке».

Во время осмотра жилища задержанного полицейские выявили целую нарколабораторию.

- В ней находились наполненные веществами канистры, различные колбы, пластиковые воронки, емкости, весы, упаковочные материалы, - сообщают в транспортной полиции.

Кроме того, было обнаружено еще почти 230 граммов уже готового наркотика. Примечательно, что задержанный ранее привлекался к ответственности за покушение на сбыт наркотических средств. Нового судебного заседания он будет ожидать, находясь под стражей.