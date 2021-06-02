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Общество2 июня 2021 14:41

Алексей Орлов проконтролировал ремонт улицы Машинистов

Работы здесь планируют закончить к концу августа
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время объезда объектов благоустройства проконтролировал ремонт улицы Машинистов в Железнодорожном районе. Завершить работы здесь планируют к концу августа.

- Мы уже приступили к обустройству наружного освещения, разрабатываются планы по развитию улично-дорожной сети. Необходимо будет также разобраться с объектами нестационарной торговли, ведь именно по улице Машинистов будет проходить гостевой маршрут по пути в Академию волейбола имени Николая Карполя, - рассказал Алексей Орлов.

Неподалеку, в районе пересечения с улицей Колмогорова, по поручению мэра будет переоборудован пешеходный переход. Кроме того, строители заменят распределительную кабельную линию и установят 26 опор уличного освещения.