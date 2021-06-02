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Происшествия2 июня 2021 12:47

В Екатеринбурге инвалид-колясочник отправил на больничную койку собственную сестру

Мужчина нанес ей ножевые ранения
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Полиция начала проверку

Полиция начала проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 54-летняя женщина попала в больницу с ножевыми ранениями. Виновником произошедшего, по предварительным данным, стал 49-летний брат пострадавшей. Причем мужчина является инвалидом второй группы и передвигается на коляске.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 1 июня в квартире на Уральской,60. Между родственниками вспыхнул конфликт. В ходе него мужчина схватил нож и начал бить им свою сестру. В итоге женщину увезли в больницу с колотым ранением поясницы и порезами обеих бедер.

- По данному факту проводится проверка. По результатам будет принято соответствующее решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.