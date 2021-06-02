В Екатеринбурге инвалид-колясочник отправил на больничную койку собственную сестру

Полиция начала проверку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 54-летняя женщина попала в больницу с ножевыми ранениями. Виновником произошедшего, по предварительным данным, стал 49-летний брат пострадавшей. Причем мужчина является инвалидом второй группы и передвигается на коляске.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, ЧП произошло 1 июня в квартире на Уральской,60. Между родственниками вспыхнул конфликт. В ходе него мужчина схватил нож и начал бить им свою сестру. В итоге женщину увезли в больницу с колотым ранением поясницы и порезами обеих бедер.
- По данному факту проводится проверка. По результатам будет принято соответствующее решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.