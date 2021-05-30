Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Екатеринбурге в начале рабочей недели. Если сегодня, 30 мая, согласно прогнозу, будет тридцатиградусная жара, то в понедельник, 31 мая, немного похолодает.

Синоптики обещают, что понедельник, 31 мая, в столице Урала будет пасмурным и прохладным. Ночью температура воздуха опуститься до +10-+12 градусов, днем столбики термометров покажут от+14 до +16 градусов. Также согласно прогнозу, в городе может пройти кратковременный дождь, а порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.