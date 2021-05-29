В поселок под Нижним Тагилом построят дорогу за 60 миллионов рублей

Дорогу сделают до 20 октября 2021 года. Фото: ИА TagilCity.ru.

На подъезде к поселку Чащино под Нижним Тагилом построят дорогу, на строительство которой потратят 60 миллионов рублей. На состояние дорожного полотна вот уже несколько лет жалуются местные жители и садоводы. Ситуация наконец-то сдвинулась с ровного места.

Сейчас подъезд к поселку Чащино отсыпан щебнем, здесь ведутся работы с использованием спецтехники: отсыпаются присыпные обочины, оборудуются водоотводные канавы. В будущем на дороге появится разметка, которая разделит проезжую часть и тротуар. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Ширина проезжей части новой дороги составит шесть метров, движение будет двухполосным, покроют проезжую часть и тротуар асфальтобетоном. Здесь оборудуют автобусную остановку с павильоном. Все работы завершатся до 20 октября 2021 года.